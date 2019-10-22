У Зеленського вимагають відреагувати на публікації про сепаратизм у Херсоні

Ілюстративне фото (wikimapia.org)

ЗМІ викрили співпрацю українських організацій з фондом "Руський мир"

Представництво президента України Володимира Зеленського в Криму вимагає від правоохоронних органів відреагувати на журналістські розслідування про сепаратизм в Херсоні. Про це йдеться в повідомленні представництва президента України в Криму в Facebook.

Повідомляється, що представництво звернулося в правоохоронні органи Херсонської області з проханням надати правову оцінку фактам, викладеним у журналістському розслідуванні Radio Kuresh "Хто і як просуває ідеї "русского мира" в Херсоні".

"Маємо спільно не допустити проявів сепаратизму ", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, у журналістському розслідуванні представлено факти того, як створений президентом РФ Володимиром Путіним фонд "Руський мир" фінансує українські громадські організації, благодійні фонди і так далі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС України звинуватив союз угорців Закарпаття в сепаратизмі.

Пізніше Служба безпеки України порушила відповідну кримінальну справу. Скандал розгорівся через те, що на першій шпальті газети "Карпаталія" з'явилася ілюстративна приналежність Угорщині ряду територій України.