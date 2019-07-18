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МИД Украины обвиняет союз венгров в сепаратизме

Новости » Политика    18.07.2019 - 11:38
МИД Украины обвиняет союз венгров в сепаратизме
Фото: Егор Божок (facebook.com/paginaderusia)

Газета "Карпаталия" опубликовала карту Закарпатья в составе Венгрии

Министерство иностранных дел (МИД) Украины обратилось в Генпрокуратуру и Службу безопасности с просьбой открыть производство по делу иллюстрации в газете "Карпаталия", которую издает союз венгров Закарпатья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter заместителя министра иностранных дел Егора Божко.

Как сообщил представитель МИД, издание опубликовало карту, на которой Закарпатье изображено в составе Венгрии.

"На передовице газеты "Карпаталия" ОО "Общество венгерской культуры Закарпатья" под лозунгом "Венгр, вставай!" Иллюстрированная принадлежность Венгрии ряда территорий Украины. Сепаратизм! ГПУ и СБУ должны инициировать производство. Подписал письма", - написал Божок в своем Twitter.

МИД Украины обвиняет союз венгров в сепаратизме

Напомним, 16 июля МИД обратился в компетентные органы Украины о предоставлении правовой оценки визиту в Закарпатскую область министра внешней экономики и иностранных дел венгрии Петера Сиярто накануне парламентских выборов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Офисе президента планируют принимать меры к венгерским политикам из-за встреч с отдельными народными депутатами накануне парламентских выборов.

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