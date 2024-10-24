У Зеленського спростували інформацію Politico про "7 противників" запрошення України в НАТО

Він зазначив, що насправді, ідею запрошення України підтримує абсолютна більшість країн-членів, а щодо решти ведеться активна робота з адвокації.

"Запрошення - це перший пункт плану перемоги президента України і надійний шлях до справедливого і тривалого миру. Володимир Зеленський презентував план міжнародним партнерам, українському парламенту і спільноті, представникам ЗМІ та громадянського суспільства, і консолідує їхні зусилля, щоб наблизити запрошення України до НАТО", - заявив Никифоров.

Що написало Politico

Нагадаємо, напередодні видання Politico, посилаючись на чотирьох американських чиновників та дипломатів НАТО, написало, що сім країн буцімто проти запрошення України до Альянсу. Мовляв, у "лідерах" США та Німеччина.

Також, за даними видання, серед "противників" нібито такі країни як: Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія.

При цьому офіційні особи, які розмовляли з Politico, намагалися підкреслити, що ні США, ні Німеччина не виключають можливого вступу України до Альянсу, додає видання.

Запрошення України до НАТО