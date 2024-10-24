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У Зеленского опровергли информацию Politico о "7 противниках" приглашения Украины в НАТО

Фото: пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Милан Лелич

Информация в СМИ о том, что 7 стран выступают против приглашения Украины в НАТО, не соответствует действительности. Эти слухи выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов Альянса.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что на самом деле идею приглашения Украины поддерживает абсолютное большинство стран-членов, а в остальном ведется активная работа по адвокации.

"Приглашение - это первый пункт плана победы президента Украины и надежный путь к справедливому и длительному миру. Владимир Зеленский презентовал план международным партнерам, украинскому парламенту и сообществу, представителям СМИ и гражданского общества, и консолидирует их усилия, чтобы приблизить приглашение Украины к НАТО", - заявил Никифоров.

Что написало Politico

Напомним, накануне издание Politico, ссылаясь на четырех американских чиновников и дипломатов НАТО, написало, что семь стран якобы против приглашения Украины в Альянс. Мол, в "лидерах" США и Германия.

Также, по данным издания, среди "противников" якобы такие страны как Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания.

При этом официальные лица, говорившие с Politico, пытались подчеркнуть, что ни США, ни Германия не исключают возможного вступления Украины в Альянс, добавляет издание.

Приглашение Украины в НАТО

Добавим, недавно во время общения с журналистами, президент Владимир Зеленский заявил о консенсусе большинства стран НАТО касательно приглашения Украины в блок.

При этом он сказал о сдержанной позиции нескольких стран. По его словам, скепсис, в частности, имеет Германия, но он убежден, что изменение позиции Берлина зависит от США.

В Штатах же утверждают, что Альянс пока не готов предложить Украине членство в коалиции. Соответствующее заявление вчера сделала посол США при НАТО Джулиан Смит.

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