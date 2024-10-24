У Зеленского опровергли информацию Politico о "7 противниках" приглашения Украины в НАТО

Информация в СМИ о том, что 7 стран выступают против приглашения Украины в НАТО, не соответствует действительности. Эти слухи выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов Альянса.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, сообщает РБК-Украина.
Он отметил, что на самом деле идею приглашения Украины поддерживает абсолютное большинство стран-членов, а в остальном ведется активная работа по адвокации.
"Приглашение - это первый пункт плана победы президента Украины и надежный путь к справедливому и длительному миру. Владимир Зеленский презентовал план международным партнерам, украинскому парламенту и сообществу, представителям СМИ и гражданского общества, и консолидирует их усилия, чтобы приблизить приглашение Украины к НАТО", - заявил Никифоров.
Напомним, накануне издание Politico, ссылаясь на четырех американских чиновников и дипломатов НАТО, написало, что семь стран якобы против приглашения Украины в Альянс. Мол, в "лидерах" США и Германия.
Также, по данным издания, среди "противников" якобы такие страны как Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания.
При этом официальные лица, говорившие с Politico, пытались подчеркнуть, что ни США, ни Германия не исключают возможного вступления Украины в Альянс, добавляет издание.
Добавим, недавно во время общения с журналистами, президент Владимир Зеленский заявил о консенсусе большинства стран НАТО касательно приглашения Украины в блок.
При этом он сказал о сдержанной позиции нескольких стран. По его словам, скепсис, в частности, имеет Германия, но он убежден, что изменение позиции Берлина зависит от США.
В Штатах же утверждают, что Альянс пока не готов предложить Украине членство в коалиции. Соответствующее заявление вчера сделала посол США при НАТО Джулиан Смит.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.