У Зеленского сообщили, сколько детей с начала вторжения РФ покинули Украину

За период войны более 900 тысяч детей выехали в страны Европейского Союза и Молдову, и более 490 тысяч въехали на территорию Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Президента Украины.
"Мы сделаем все, чтобы вас всех вернуть. Вернуть всех вас детьми, а не взрослыми, то есть в ближайшее время. Для нас очень важно, чтобы вы строили нашу страну и наше будущее, потому что вы и есть наше прекрасное будущее, ради которого мы все сегодня воюем. Хочу, чтобы мы вернули вас в безопасную Украину", – отметил Владимир Зеленский.
Также стало известно, что на сегодня 234 тысячи юных украинцев пересекли границу с Россией, из них верифицированы лица 4795 детей.
Ранее Зеленский отреагировал на блокаду Херсона. Он заявил, что людей пытаются взять в заложники.
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