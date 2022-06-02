У Зеленського повідомили, скільки дітей з початку вторгнення РФ покинули Україну

За період війни понад 900 тисяч дітей виїхали до країн Європейського Союзу та Молдови, і понад 490 тисяч в'їхали на територію України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Президента України.
"Ми зробимо все, щоб вас усіх повернути. Повернути всіх вас дітьми, а не дорослими, тобто найближчим часом. Для нас дуже важливо, щоб ви будували нашу країну і наше майбутнє, тому що ви і є наше прекрасне майбутнє, заради якого ми всі сьогодні воюємо. Хочу, щоб ми повернули вас в безпечну Україну", – зазначив Володимир Зеленський.
Також стало відомо, що на сьогодні 234 тисячі юних українців перетнули кордон з Росією, з них верифіковані особи 4795 дітей.
Раніше Зеленський відреагував на блокаду Херсона. Він заявив, що людей намагаються взяти в заручники.
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