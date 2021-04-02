У Зеленского сообщили, будут ли вводить локдаун на национальном уровне

В Украине пока не планируют вводить локдаун на общенациональном уровне. Власть привержена политике адаптивного карантина, согласно которой жесткие карантины будут вводить локально.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, ужесточение карантина в отдельных регионах позволяет не останавливать всю страну в целом.
"Есть "красные" зоны в некоторых областях. Это не значит, что, например, в Харьковской области или в другой области, где еще "зеленая" или "оранжевая" зона, надо вводить локдаун. Мы идем локальными локдаунами, и это помогает", - заявил Тимошенко.
В качестве примера работы адаптивного карантина в Офисе президента привели Ивано-Франковскую область.
"(Ивано-Франковская область - ред.) была несколько недель - практически месяц, в красной зоне, а сейчас она уже из нее выходит. А так бы мы ввели локдаун по всей стране и держали бы страну. Поэтому все же региональные локдауны работают", - добавил Тимошенко.
Напомним, ранее иммунолог Владимир Курпита сообщал, что сейчас в Украине необходимо вводить локдаун на 3-4 недели. Это позволит прервать цепь передачи инфекции.
Отметим, по состоянию на 2 апреля в Украине 11 регионов находятся в "красной" зоне карантина, где действуют самые жесткие ограничения. Еще одна область - Донецкая, находится в шаге от попадания в эту зону.
Как писало РБК-Украина, за прошедшие сутки в стране зафиксировали два антирекорда по коронавирусу - выявили почти 20 тысяч новых случаев и подтвердили 433 смерти.