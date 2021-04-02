У Зеленского сообщили, будут ли вводить локдаун на национальном уровне

По его словам, ужесточение карантина в отдельных регионах позволяет не останавливать всю страну в целом.

"Есть "красные" зоны в некоторых областях. Это не значит, что, например, в Харьковской области или в другой области, где еще "зеленая" или "оранжевая" зона, надо вводить локдаун. Мы идем локальными локдаунами, и это помогает", - заявил Тимошенко.

В качестве примера работы адаптивного карантина в Офисе президента привели Ивано-Франковскую область.

"(Ивано-Франковская область - ред.) была несколько недель - практически месяц, в красной зоне, а сейчас она уже из нее выходит. А так бы мы ввели локдаун по всей стране и держали бы страну. Поэтому все же региональные локдауны работают", - добавил Тимошенко.