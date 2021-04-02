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У Зеленського повідомили, чи будуть вводити локдаун на національному рівні

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні поки не планують вводити локдаун на загальнонаціональному рівні. Влада буде дотримуватись політики адаптивного карантину, згідно з якою жорсткі карантини будуть вводити локально.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, посилення карантину в окремих регіонах дозволяє не зупиняти всю країну в цілому.

"Є "червоні" зони в деяких областях. Це не означає, що, наприклад, у Харківській області або в іншій області, де ще "зелена" або "помаранчева" зона, треба вводити локдаун. Ми йдемо локальними локдаунами, і це допомагає", - заявив Тимошенко.

Як приклад роботи адаптивного карантину в Офісі президента привели Івано-Франківську область.

"(Івано-Франківська область - ред.) була кілька тижнів - практично місяць, в червоній зоні, а зараз вона вже з неї виходить. А так би ми ввели локдаун по всій країні і тримали країну. Тому все ж регіональні локдауни працюють", - додав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше імунолог Володимир Курпіта повідомляв, що зараз в Україні необхідно вводити локдаун на 3-4 тижні. Це дозволить перервати ланцюг передачі інфекції.

Зазначимо, станом на 2 квітня в Україні 11 регіонів знаходяться в "червоній" зоні карантину, де діють найбільш жорсткі обмеження. Ще одна область - Донецька, знаходиться в кроці від попадання в цю зону.

Як повідомляло РБК-Україна, за минулу добу в країні зафіксували два антирекорду з коронавірусу - виявили майже 20 тисяч нових випадків і підтвердили 433 смерті.

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