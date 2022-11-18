У Зеленського сказали, коли можуть повернути світло в Херсонську область

У звільнених населених пунктах Херсонської області можуть відновити електропостачання вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови ОП Кирила Тимошенка в Telegram.

"Вже скоординована робота щодо відновлення електропостачання. Наша амбітна мета, щоб світло з'явилося вже цього тижня", - написав Тимошенко.

За його словами, інші області формують бригади людей з технікою для відрядження до Херсонської області для відновлення всієї інфраструктури - енергетичної, газової, водної, дорожньої тощо.

"Протягом найближчого часу відвідати Херсонщину мають голови ОВА усіх областей", - анонсував Тимошенко.

Нагадаємо, перед тим як відступити з правобережжя Дніпра окупанти пошкодили високовольтну ЛЕП, через що Херсон та низка населених пунктів Херсонської області залишилися без води та світла.

Тим часом в "Укренерго" повідомили, що для населених пунктів Херсонської області вже розробили резервну схему живлення електроенергією.

Тому повернення світла буде поступовим. У пріоритеті - об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, зв'язок, водоканал та ін.

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