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У Зеленского сказали, когда могут вернуть свет в Херсонскую область

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Херсонская область, Пятница 18 ноября 2022 11:58
У Зеленского сказали, когда могут вернуть свет в Херсонскую область Фото: вернуть свет в Херсонской области могут уже на этой неделе (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области могут возобновить электроснабжение уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Уже скоординирована работа по возобновлению электроснабжения. Наша амбициозная цель, чтобы свет появился уже на этой неделе ", - написал Тимошенко.

По его словам, другие области формируют бригады людей с командировочной техникой в Херсонскую область для восстановления всей инфраструктуры - энергетической, газовой, водной, дорожной и т.д.

"В течение ближайшего времени посетить Херсонскую область должны главы ОВА всех областей", - анонсировал Тимошенко.

Напомним, перед тем как отступить с правобережья Днепра оккупанты повредили высоковольтную ЛЭП, из-за чего Херсон и ряд населенных пунктов Херсонской области остались без воды и света.

Между тем, в "Укрэнерго" сообщили, что для населенных пунктов Херсонской области уже разработали резервную схему питания электроэнергией.

Поэтому возвращение света будет постепенным. В приоритете - объекты критической инфраструктуры: больницы, связь, водоканал и проч.

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Херсонская область деокупація Электроэнергия Война России против Украины
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