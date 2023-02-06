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У Зеленського розповіли про три моделі спеціального трибуналу для Росії

Фото: У ОП розповіли про три моделі спеціального трибуналу для Росії (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 6 лютого, зібрали три моделі спеціального трибуналу, в рамках якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за скоєні в Україні воєнні злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови ОП Андрія Смирнова у Facebook.

За словами Смирнова, сьогодні за результатами практичних дискусій з союзниками України та іншими країнами цивілізованого світу, було зібрано три моделі, за якими можна створити трибунал:

  • створення спеціального трибуналу на основі угоди України з ООН із прийняттям відповідної резолюції ГА ООН;
  • створення трибуналу на основі багатостороннього відкритого міжнародного договору між державами цивілізованого світу;
  • створення спеціального трибуналу як суду, що працюватиме на основі українського права та української юрисдикції (тобто, буде частиною судової системи України), із залученням міжнародних суддів та прокурорів.

"Якщо коротко, перші два варіанти є прийнятними та дійсно продемонструють готовність світу до важкого юридичного удару по конкретним міжнародним злочинцям... Третій, гібридний варіант, містить ризики звуження юридичної оцінки триваючої агресії до рівня "міждержавного конфлікту", - пояснив Заступник голови ОП.

Він додав, що нині світові потрібен територіально максимально широкий міжнародний інститут відповідальності за агресію з максимальним рівнем легітимності й визнання.

"Саме так ми знімемо всі інші спірні питання, в тому числі персональних і функціональних імунітетів посадових осіб країни-агресора", - підкреслив Смирнов.

Нагадаємо, заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд заявила, що міжнародний трибунал для російських злочинів може з'явитись до літа.

Раніше ми писали, що 26 січня в Празі відбулось засідання Основної групи щодо створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів Росії проти України.

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