У Зеленського розповіли про три моделі спеціального трибуналу для Росії

Сьогодні, 6 лютого, зібрали три моделі спеціального трибуналу, в рамках якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за скоєні в Україні воєнні злочини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови ОП Андрія Смирнова у Facebook.
За словами Смирнова, сьогодні за результатами практичних дискусій з союзниками України та іншими країнами цивілізованого світу, було зібрано три моделі, за якими можна створити трибунал:
"Якщо коротко, перші два варіанти є прийнятними та дійсно продемонструють готовність світу до важкого юридичного удару по конкретним міжнародним злочинцям... Третій, гібридний варіант, містить ризики звуження юридичної оцінки триваючої агресії до рівня "міждержавного конфлікту", - пояснив Заступник голови ОП.
Він додав, що нині світові потрібен територіально максимально широкий міжнародний інститут відповідальності за агресію з максимальним рівнем легітимності й визнання.
"Саме так ми знімемо всі інші спірні питання, в тому числі персональних і функціональних імунітетів посадових осіб країни-агресора", - підкреслив Смирнов.
Нагадаємо, заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд заявила, що міжнародний трибунал для російських злочинів може з'явитись до літа.
Раніше ми писали, що 26 січня в Празі відбулось засідання Основної групи щодо створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів Росії проти України.
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