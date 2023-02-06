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У Зеленского рассказали о трех моделях специального трибунала для России

Фото: В ОП рассказали о трех моделях специального трибунала для России (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 6 февраля, были собраны три модели специального трибунала, в рамках которого Россию можно будет привлечь к ответственности за совершенные в Украине военные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы ОП Андрея Смирнова в Facebook.

По словам Смирнова, сегодня по результатам практических дискуссий с союзниками Украины и другими странами цивилизованного мира было собрано три модели, по которым можно создать трибунал:

  • создание специального трибунала на основе соглашения с ООН с принятием соответствующей резолюции ГА ООН;
  • создание трибунала на основе многостороннего открытого международного договора между государствами цивилизованного мира;
  • создание специального трибунала как суда, который будет работать на основе украинского права и украинской юрисдикции (то есть будет частью судебной системы Украины) с привлечением международных судей и прокуроров.

"Если коротко, первые два варианта приемлемы и действительно продемонстрируют готовность мира к тяжелому юридическому удару по конкретным международным преступникам... Третий, гибридный вариант, содержит риски сужения юридической оценки продолжающейся агрессии до уровня "межгосударственного конфликта", - пояснил Заместитель председателя ОП.

Он добавил, что в настоящее время миру требуется территориально максимально широкий международный институт ответственности за агрессию с максимальным уровнем легитимности и признания.

"Именно так мы снимем все остальные спорные вопросы, в том числе персональные и функциональные иммунитеты должностных лиц страны-агрессора", - подчеркнул Смирнов.

Напомним, заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что международный трибунал для российских преступлений может явиться к лету.

Ранее мы писали, что 26 января в Праге состоялось заседание Основной группы по созданию Специального трибунала по расследованию преступлений России против Украины.

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