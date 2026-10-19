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У Зеленського розповіли про нову проблему через обмеження Starlink

22:23 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: Україна збиває "Шахеди" за допомогою гелікоптерів (Getty Images)

Обмеження на роботу Starlink в Україні, які запровадили США, впливають не лише на використання безпілотників, а й на можливості військових передавати інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента України Сергія "Флеша" Бескрестнова в Telegram.

Він зазначив, що обмеження швидкості у "військовому пакеті" Starlink для України не знімали. Зокрема, через це реактивні перехоплювачі не можуть захищати країну від реактивних "Шахедів".

"Тепер ми знаємо про нову проблему. Значну частину звичайних "Шахедів" збивають наші вертольоти. Гелікоптери літають швидше за 160 км/год. Обмеження швидкості Starshield вплинуло на важливий канал передачі інформації на бойові вертольоти", - додав "Флеш".

За його словами, раптове рішення США фактично руйнує значну частину оборони України від повітряних атак ворога.

Обмеження Starlink

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що США запровадили обмеження на "військовий пакет" Starlink для України. Термінали втрачали зв'язок у разі, якщо дрони набирали швидкість вище 160 км/год.

Президент України Володимир Зеленський на цьому фоні звернувся до власника SpaceX та закликав скасувати всі обмеження, оскільки від цього залежить життя людей.

Сам Маск переклав всю відповідальність на військових та американський уряд, оскільки, за його словами, "тільки вони" можуть запроваджувати такі обмеження.

При цьому президент США Дональд Трамп заявив, що він "не ухвалював рішення" про обмеження на роботу Starlink для України.

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ППОStarlinkВійна в Україні