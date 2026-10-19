RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

У Зеленского рассказали о новой проблеме из-за ограничений Starlink

22:23 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: Украина сбивает "Шахеды" при помощи вертолетов (Getty Images)

Ограничения на работу Starlink в Украине, которые ввели США, влияют не только на использование беспилотников, но и на возможности военных передавать информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента Украины Сергея "Флэша" Бескрестнова в Telegram.

Он отметил, что ограничение скорости в "военном пакете" Starlink для Украины не снимали. В частности, из-за этого реактивные перехватчики не могут защищать страну от реактивных "Шахедов".

"Теперь мы знаем о новой проблеме. Значительную часть обычных "Шахедов" сбивают наши вертолеты. Вертолеты летают быстрее 160 км/ч. Ограничение скорости Starshield повлияло на важный канал передачи информации на боевые вертолеты", - добавил "Флэш".

По его словам, внезапное решение США фактически разрушает значительную часть обороны Украины от воздушных атак врага.

Ограничения Starlink

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что США ввели ограничения на "военный пакет" Starlink для Украины. Терминалы теряли связь в случае, если дроны набирали скорость выше 160 км/час.

Президент Украины Владимир Зеленский на этом фоне обратился к владельцу SpaceX и призвал отменить все ограничения, поскольку от этого зависят жизни людей.

Сам Маск переложил всю ответственность на военных и американское правительство, поскольку, по его словам, "только они" могут вводить такие ограничения.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что он "не принимал решения" об ограничениях на работу Starlink для Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВОStarlinkВойна в Украине