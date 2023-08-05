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У Зеленського розкритикували ООН за захист Росії

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Україна, Субота 05 серпня 2023 18:39
У Зеленського розкритикували ООН за захист Росії Фото: ООН розкритикували за захист Росії ()
Автор: Каріна Левицька

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав припинити удари безпілотників по Москві. Однак організація чомусь не виступила з заявою проти російського терору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка.

"Я не пам'ятаю, чи говорив Генеральний секретар ООН про неприпустимість ескалації, коли Росія атакувала українські порти в Одесі та Дунаї. Я не пам'ятаю, чи пан Антоніу Гутерріш виступив із заявою проти російського терору проти мирних міст", - зауважив Подоляк.

За його словами, щойно Україна почала давати ефективну відсіч, одразу з'явились численні "адвокати диявола", які закликають до "негайного припинення вогню та ескалації конфлікту".

"Схоже, так працює міжнародне право і право на самооборону? Так виглядає світовий порядок безпеки в очах ООН? З агресором, який веде геноцидну війну в кріслі голови Ради Безпеки ООН, і постійними вмовляннями не чинити йому опору?", - підкреслив радник.

Атаки по Москві

В ніч на 1 серпня в Москву вкотре атакували дронами-камікадзе - один з безпілотників вдарив в одну з веж "Москва-Сіті". 30 липня дрони також атакували цей бізнес-центр, де розташовуються офіси трьох російських міністерств.

The New York Times писали, що атаки дронів на Москву та інші регіони Росії знижують здатність Кремля вести війну проти України. Зокрема вони дозволяють посилити розбіжності серед російського командування.

Докладніше про останню атаку дронів на Москву - у матеріалі РБК-Україна.

Водночас Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй відреагував на атаку безпілотників на Москву та закликав до негайного припинення вогню.

Атака на Ізмаїл

Нагадаємо, вночі 2 серпня російські окупанти вчергове атакували південь України, а саме портову інфраструктуру. Цього разу загарбники вдарили по порту на річці Дунай в Ізмаїлі Одеської області.

Внаслідок атаки пошкоджено майже 40 тисяч тонн зерна, яке очікували країни Африки, Китай, Ізраїль. Після цього, за даними ЗМІ, зросли ціни на продовольство.

Детальніше про атаку на порт, мету ворога та чи можна зупинити атаки на зерно - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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