ua en ru
Ср, 02 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У Зеленского раскритиковали реакцию мира на прекращение РФ зерновой сделки

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Украина, Среда 02 августа 2023 16:06
У Зеленского раскритиковали реакцию мира на прекращение РФ зерновой сделки Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

У России нет повода прекращать шантажировать мир прекращением зерновой сделки, поскольку у мирового сообщества это не вызывает должной реакции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, так называемая "группа Путина" решила еще раз сыграть в унизительный шантаж - разорвала зерновое соглашение, заблокировала акваторию, намеренно усилила голод на Африканском континенте, публично нанесла удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, угрожала коммерческому судоходству третьих стран, а должной реакции на это до сих пор нет.

"Вместо жестких решений и показательного игнорирования требований "российских кремлевских старцев" международное сообщество унижено так просит: "Вернитесь к соглашению, и мы закроем глаза на ваши угрозы и преступления", - констатирует советник.

Именно поэтому, по словам Подоляка, Россия продолжает шантажировать, обстреливать Украину, пытаясь добиться своей цели.

"Вопрос: почему российский агрессор должен остановиться, а не продолжать использовать примитивный шантаж, убийства и разрушения для достижения своих локальных целей?" – риторически спрашивает он.

Выход РФ из зернового соглашения

17 июля в России заявили о прекращении "зернового соглашения", заключенного ранее. В связи с этим Украина лишилась возможности экспортировать агропродукцию по "зерновому коридору", организованному в рамках соглашения, подписанного с участием ООН и Турции в июле прошлого года в Стамбуле.

В Украине заявили, что рассматривают транспортировку зерна через территориальные воды Румынии и Болгарии. На это в РФ тут же пригрозили, что будут считать вовлеченными в войну те страны, суда которых будут следовать в черноморские порты Украины. В Минобороны Украины пообещали ответить тем же.

Подробнее о выходе РФ из "зерновой сделки" - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация зерновой коридор
NEWS
Должен знать каждый. Кому точно не вручат повестки во время мобилизации
Должен знать каждый. Кому точно не вручат повестки во время мобилизации
DAILY
Ставка на Крым и новый импульс на юге. Как развивается контрнаступление ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Ставка на Крым и новый импульс на юге. Как развивается контрнаступление ВСУ