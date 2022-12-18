У Зеленського розкритикували FIFA за відмову показати звернення президента на фіналі ЧС

Видання зазначає, що влада Катару погодилася показати відео із "закликом до миру", проте ініціативу заблокувала саме FIFA, пояснюючи, що відео надто політичне.

Відео з Зеленським вже записане англійською мовою, а в Офіс президента заявляють, що самостійно розповсюдять звернення, якщо FIFA не випустить його в ефір.

"FIFA втратило цінне розуміння футболу - як гри, яка об'єднує народи, а не підтримує існуючі розбіжності", - сказали в ОП.

CNN звернулося до FIFA, але не отримало коментарів. Видання зазначає, що керівний орган світового футболу доклав зусиль, щоб не допустити політичних повідомлень на Чемпіонаті світу у Катарі.

Крім того, CNN отримало саму промову Зеленського, записану напередодні фіналу. У ролику президент каже, що футбол покликаний об'єднувати світ і закликає до "Чемпіонату світу, а не світової війни".

"Цей Чемпіонат світу вкотре довів, що різні країни та національності можуть вирішувати, хто сильніший у фейр-плей, а не в грі з вогнем, на зеленому полі, а не на червоному полі бою", - говорить Зеленський у відео.