У Зеленского раскритиковали FIFA за отказ показать обращение президента на финале ЧМ

Издание отмечает, что власти Катара согласились показать видео с "призывом к миру", однако инициативу заблокировала именно FIFA, объясняя, что видео слишком политическое.

Видео с Зеленским уже записано на английском языке, а в Офис президента заявляют, что самостоятельно распространят обращение, если FIFA не выпустит его в эфир.

"FIFA потеряло ценное понимание футбола - как игры, объединяющей народы, а не поддерживающей существующие разногласия", - сказали в ОП.

CNN обратилось к FIFA, но не получило комментариев. Издание отмечает, что руководящий орган мирового футбола приложил усилия, чтобы не допустить политических сообщений на Чемпионате мира в Катаре.

Кроме того, CNN получила саму речь Зеленского, записанную накануне финала. В ролике президент говорит, что футбол призван объединять мир и призывает к "Чемпионату мира, а не мировой войне".

"Этот Чемпионат мира еще раз доказал, что разные страны и национальности могут решать, кто сильнее в фейр-плей, а не в игре с огнем, на зеленом поле, а не на красном поле боя", - говорит Зеленский в видео.