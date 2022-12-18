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У Зеленського розкритикували FIFA за відмову показати звернення президента на фіналі ЧС

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Київ, Неділя 18 грудня 2022 10:33
У Зеленського розкритикували FIFA за відмову показати звернення президента на фіналі ЧС Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Офіс президента розкритикував FIFA за відмову показати звернення Володимира Зеленського на фіналі Чемпіонату світу з футболу, який проходить в Катарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Видання зазначає, що влада Катару погодилася показати відео із "закликом до миру", проте ініціативу заблокувала саме FIFA, пояснюючи, що відео надто політичне.

Відео з Зеленським вже записане англійською мовою, а в Офіс президента заявляють, що самостійно розповсюдять звернення, якщо FIFA не випустить його в ефір.

"FIFA втратило цінне розуміння футболу - як гри, яка об'єднує народи, а не підтримує існуючі розбіжності", - сказали в ОП.

CNN звернулося до FIFA, але не отримало коментарів. Видання зазначає, що керівний орган світового футболу доклав зусиль, щоб не допустити політичних повідомлень на Чемпіонаті світу у Катарі.

Крім того, CNN отримало саму промову Зеленського, записану напередодні фіналу. У ролику президент каже, що футбол покликаний об'єднувати світ і закликає до "Чемпіонату світу, а не світової війни".

"Цей Чемпіонат світу вкотре довів, що різні країни та національності можуть вирішувати, хто сильніший у фейр-плей, а не в грі з вогнем, на зеленому полі, а не на червоному полі бою", - говорить Зеленський у відео.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що FIFA відмовилася транслювати звернення Зеленського "з закликом миру" на фіналі Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

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FIFA Володимир Зеленський
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