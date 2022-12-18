У Зеленского раскритиковали FIFA за отказ показать обращение президента на финале ЧМ
Офис президента раскритиковал FIFA за отказ показать обращение Владимира Зеленского на финале Чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Издание отмечает, что власти Катара согласились показать видео с "призывом к миру", однако инициативу заблокировала именно FIFA, объясняя, что видео слишком политическое.
Видео с Зеленским уже записано на английском языке, а в Офис президента заявляют, что самостоятельно распространят обращение, если FIFA не выпустит его в эфир.
"FIFA потеряло ценное понимание футбола - как игры, объединяющей народы, а не поддерживающей существующие разногласия", - сказали в ОП.
CNN обратилось к FIFA, но не получило комментариев. Издание отмечает, что руководящий орган мирового футбола приложил усилия, чтобы не допустить политических сообщений на Чемпионате мира в Катаре.
Кроме того, CNN получила саму речь Зеленского, записанную накануне финала. В ролике президент говорит, что футбол призван объединять мир и призывает к "Чемпионату мира, а не мировой войне".
"Этот Чемпионат мира еще раз доказал, что разные страны и национальности могут решать, кто сильнее в фейр-плей, а не в игре с огнем, на зеленом поле, а не на красном поле боя", - говорит Зеленский в видео.
Напомним, недавно стало известно, что FIFA отказалась транслировать обращение Зеленского "с призывом к миру" на финале Чемпионата мира по футболу 2022 года.
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