У Зеленського різко звернулися до "миротворців", які підштовхують Україну до переговорів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Подоляка.

"Питання до "миротворців": що ви маєте на увазі під словом "переговори"? Російські ультиматуми відомі: "Ми прийшли з танками, визнаємо поразку та втрату територій". Це неприйнятно. Так про що говорити? Або ви просто за словом "урегулювання" ховаєте слово "здатися", - написав він.

Нагадаємо, США та НАТО не виключають початок мирних переговорів щодо війни в Україні. Це може статися у тому випадку, якщо Україна відвоює Херсон, бій за який має і стратегічне, і дипломатичне значення.

Також президент Франції Еммануель Макрон виступив за відновлення мирних переговорів між Україною та Росією. При цьому, на його думку, вони мають відбуватися на умовах Києва і тоді, коли це буде зручно Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.