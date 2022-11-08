У Зеленского резко обратились к "миротворцам", подталкивающим Украину к переговорам

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк резко обратился к "миротворцам", которые подталкивают Украину к переговорам с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Подоляка.

"Вопрос к "миротворцам": что вы подразумеваете под словом "переговоры"? Российские ультиматумы известны: "Мы пришли с танками, признаем поражение и потерю территорий". Это неприемлемо. Так о чем говорить? Или вы просто за словом "урегулирование" прячете слово "сдаться", - написал он.

Напомним, США и НАТО не исключают начало мирных переговоров по войне в Украине. Это может произойти в том случае, если Украина отвоюет Херсон, сражение за который имеет и стратегическое, и дипломатическое значение.

Также президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возобновление мирных переговоров между Украиной и Россией. При этом, по его мнению, они должны происходить на условиях Киева и в то время, когда это будет удобно Украине.

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