У Зеленського різко відреагували на указ Путіна щодо українців в окупації

"Автор війни" (Путін) поспіхом підписав указ, який дозволяє… примусово депортувати жителів тимчасово окупованих територій України, які не взяли громадянство РФ. Справжня природа й цілі війни ще комусь незрозумілі?", - заявив Подоляк.

Радник керівника ОП пояснив, що спочатку окупанти захопили частину чужої території, убили певну кількість цивільних, а тапер примусово тисячами викидають з домівок всіх тих, хто не хоче ставати "громадянами країни-вбивці"

"Тобто паралельно з демонстративними вбивствами відбувається процес зміни етнічного складу населення цих територій, на які переселяють росіян. Це очевидний прояв геноцидного характеру війни", - наголосив він.

Нагадаємо, вчора Путін підписав указ, відповідно до якого з окупованих земель українців зможуть виганяти у разі відсутності паспорта РФ.

Раніше ми вже повідомляли, що в Херсонській області окупанти погрожують депортувати жителів без російських паспортів.

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