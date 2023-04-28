У Зеленського різко відреагували на указ Путіна щодо українців в окупації

Новий указ російського диктатора Володимира Путіна, згідно з яким українців, що знаходяться на окупованій території без паспорту РФ, будуть депортувати - очевидний прояв геноцидного характеру війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка

"Автор війни" (Путін) поспіхом підписав указ, який дозволяє… примусово депортувати жителів тимчасово окупованих територій України, які не взяли громадянство РФ. Справжня природа й цілі війни ще комусь незрозумілі?", - заявив Подоляк.

Радник керівника ОП пояснив, що спочатку окупанти захопили частину чужої території, убили певну кількість цивільних, а тапер примусово тисячами викидають з домівок всіх тих, хто не хоче ставати "громадянами країни-вбивці"

"Тобто паралельно з демонстративними вбивствами відбувається процес зміни етнічного складу населення цих територій, на які переселяють росіян. Це очевидний прояв геноцидного характеру війни", - наголосив він.

Нагадаємо, вчора Путін підписав указ, відповідно до якого з окупованих земель українців зможуть виганяти у разі відсутності паспорта РФ.

Раніше ми вже повідомляли, що в Херсонській області окупанти погрожують депортувати жителів без російських паспортів.

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