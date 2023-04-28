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У Зеленского резко отреагировали на указ Путина по поводу украинцев в оккупации

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Украина, Пятница 28 апреля 2023 15:51
У Зеленского резко отреагировали на указ Путина по поводу украинцев в оккупации Фото: советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Новый указ российского диктатора Владимира Путина, согласно которому украинцев, находящихся на оккупированной территории без паспорта РФ, будут депортировать - очевидное проявление геноцидного характера войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Автор войны" (Путин) в спешке подписал указ, который позволяет... принудительно депортировать жителей временно оккупированных территорий Украины, которые не приняли гражданство РФ. Настоящая природа и цели войны еще кому-то непонятны?", - заявил Подоляк.

Советник руководителя ОП пояснил, что сначала оккупанты захватили часть чужой территории, убили определенное количество гражданских, а теперь принудительно тысячами выбрасывают из домов всех тех, кто не хочет становиться "гражданами страны-убийцы"

"То есть параллельно с демонстративными убийствами происходит процесс изменения этнического состава населения этих территорий, на которые переселяют россиян. Это очевидное проявление геноцидного характера войны", - подчеркнул он.

Напомним, вчера Путин подписал указ, согласно которому из оккупированных земель украинцев смогут выгонять в случае отсутствия паспорта РФ.

Ранее мы уже сообщали, что в Херсонской области оккупанты угрожают депортировать жителей без российских паспортов.

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