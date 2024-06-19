У Зеленського різко відреагували на новий договір Путіна та Кім Чен Ина

За його словами, такий договір є демонстративним пактом про спільне руйнування глобальних правил та організацію масових вбивств мирних жителів інших країн.

"Це односторонній і нахабний обнуляючий удар по всьому пакету міжнародних рішень, резолюцій і обмежень, накладених на КНДР", - підкреслив Подоляк.

Радник керівника ОП додав, що наразі заборонні інструменти не працюють зовсім, через що правил практично не існує.

Також Подоляк звернув увагу на відсутність реакції ООН та інших міжнародних організацій, які відповідальні за контроль за виконанням санкцій.

"Це виглядає вкрай красномовно, я б сказав "оглушливо голосно". Що далі? І що таке глобальне беззаконня? І що таке тепер "резолюція ООН"?" - додав він.