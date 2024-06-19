У Зеленского резко отреагировали на новый договор Путина и Ким Чен Ына

По его словам, такой договор является демонстративным пактом о совместном разрушении глобальных правил и организации массовых убийств мирных жителей других стран.

"Это односторонний и самый наглый обнуляющий удар по всему пакету международных решений, резолюций и ограничений, наложенных на КНДР", - подчеркнул Подоляк.

Советник руководителя ОП добавил, что теперь запретительные инструменты не работают вовсе, из-за чего правил практически не существует.

Также Подоляк обратил внимание на отсутствие реакции ООН и других международных организаций, которые ответственны за контроль над исполнением санкций.

"Это выглядит крайне красноречиво, я бы сказал "оглушительно громко". Что дальше? И что такое глобальное беззаконие? И что такое теперь "резолюция ООН"?" - добавил он.