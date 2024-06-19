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У Зеленского резко отреагировали на новый договор Путина и Ким Чен Ына

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Новый договор о стратегическом военном партнерстве, который подписали глава Кремля Владимир Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын, нагло обнуляет все ограничения против КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в Twitter.

По его словам, такой договор является демонстративным пактом о совместном разрушении глобальных правил и организации массовых убийств мирных жителей других стран.

"Это односторонний и самый наглый обнуляющий удар по всему пакету международных решений, резолюций и ограничений, наложенных на КНДР", - подчеркнул Подоляк. 

Советник руководителя ОП добавил, что теперь запретительные инструменты не работают вовсе, из-за чего правил практически не существует.

Также Подоляк обратил внимание на отсутствие реакции ООН и других международных организаций, которые ответственны за контроль над исполнением санкций. 

"Это выглядит крайне красноречиво, я бы сказал "оглушительно громко". Что дальше? И что такое глобальное беззаконие? И что такое теперь "резолюция ООН"?" - добавил он. 

Соглашение РФ и КНДР

Напомним, Путин в рамках своего визита в Северную Корею подписал с Ким Чен Ыном договор о стратегическом военном партнерстве.

В СМИ появилась информация, что такой документ является военным альянсом. По мнению экспертов, Россия в его рамках хочет получать военную технику.

Более детально о договоре - в материале РБК-Украина.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияКим Чен ЫнСеверная КореяОфис президентаМихаил Подоляк