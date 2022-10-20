У Зеленського різко відреагували на нові звинувачення Берлусконі

Екс-прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі, ймовірно, перебуває під враженням від російської горілки, звинувачуючи президента України Володимира Зеленського у війні РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

"Будь-яка криза відкриває дорогу для справжніх лідерів. Поки Берлусконі перебуває під враженням від російської горілки в компанії останніх п'яти друзів Путіна (президента РФ Володимира Путіна - ред.) в Європі, Джорджія Мелоні (лідер партії "Брати Італії" та головний кандидат у прем'єри - ред.) демонструє, що таке справжні принципи та розуміння глобальних викликів. Кожен обирає свій шлях", - наголосив Подоляк.

Зазначимо, раніше Берлусконі заявляв, що рішення Зеленського нібито "змусили Путіна розпочати війну".

У відповідь на слова екс-прем'єра Мелоні наголосила, що Італія є частиною НАТО та ЄС і той, хто з цим не погоджується, не зможе бути частиною влади.

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