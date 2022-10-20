У Зеленского резко отреагировали на новые обвинения Берлускони

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, вероятно, находится под впечатлением от российской водки, обвиняя президента Украины Владимира Зеленского в войне РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Любой кризис открывает дорогу для настоящих лидеров. Пока господин Берлускони находится под впечатлением от российской водки в компании последних пяти друзей Путина (президента РФ Владимира Путина - ред.) в Европе, Джорджия Мелони (лидер партии "Братья Италии" и главный кандидат в премьеры - ред.) демонстрирует, что такое подлинные принципы и понимание глобальных вызовов. Каждый выбирает свой путь", - подчеркнул Подоляк.

Отметим, ранее Берлускони заявлял, что решения Зеленского якобы "вынудили Путина начать войну".

В ответ на слова экс-премьера Мелони подчеркнула, что Италия является частью НАТО и ЕС и тот, кто с этим не согласен, не сможет быть частью власти.

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