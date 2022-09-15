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Жара вернется в Украину, но не везде: названа дата

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Украина, Четверг 15 сентября 2022 14:34
Жара вернется в Украину, но не везде: названа дата Фото: 16 сентября на юг Украины вернется жара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине завтра, 16 сентября вернется жара до +30. Речь идет о южных регионах и Крыме, на остальной территории температура будет немного ниже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко.

Погода в Украине

"Жара завтра придет в южную часть Украины - там ожидается настоящее лето, в течение дня +25 +29 градусов, а на Херсонщине и в Крыму иногда вероятно даже до +30 градусов!"- написала Диденко.

По ее словам, на остальной территории Украины столбики термометров максимально поднимутся в течение дня до +17 +22 градусов, а на востоке до +24 градусов.

При этом дожди в стране будут идти периодически почти везде. Впрочем, будут небольшими, максимум умеренные и в разное время суток.

Синоптик допустила, что, вероятно в южной части будет сухо, и уже вечером в Запорожской области пройдет дождь.

По ее словам, ночью и утром ожидаются туманы.

Также, по прогнозу синоптика, суббота и воскресенье будут в Украине облачными и дождливыми, только в восточных областях дожди маловероятны.

Жара вернется в Украину, но не везде: названа дата

Погода в Киеве

Как сообщила Наталья Диденко, в Киеве 16 сентября ожидается теплая, но облачная погода.

Температура воздуха в течение дня будет подниматься до +18 + 20 градусов. Вероятен дождь, но небольшой и местами.

Напомним, что сегодня почти по всей Украине прогнозировали сильные дожди.

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