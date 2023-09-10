У Зеленського різко розкритикували президента Бразилії за заяву про Путіна

Президент Бразилії Луїс Ігнасіо Лула да Сільва запросив російського диктатора Володимира Путіна на наступну зустріч G20 та гарантував його безпеку. Однак в Офісі президента України різко відреагували на таку заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка в Twitter .

Лула да Сільва заявив, що Путіна не заарештують на саміті G20, що відбудеться у Ріо-де-Жанейро 2024 року, якщо той вирішить особисто взяти у ньому участь. Він підтвердив, що запрошує російського диктатора на наступну зустріч G20 та гарантує його безпеку.

Реакція Подоляка

Подоляк зауважив, що й насправді, навіщо ратифікувати Римський статут, якщо ви не збираєтеся його виконувати.

"Навіщо будувати репутацію країни лише для того, щоб її звели нанівець заради... запрошення у 2024 році суб'єкта Путіна, який регулярно заявляє, що свідомо скоює злочини проти українців? Навіщо взагалі потрібні правила, якщо ви збираєтеся їх порушувати заради скандального популізму?", - сказав радник.

Він наголосив, що бразильський президент Лула автор нової "neo/realpolitik" - порушуй все, що можеш, або "хай живе хаос заради російських вбивць!".

Ордер на арешт диктатора

Внаслідок депортації українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Ставлення президента Бразилії до війни в Україні

Луїс Ігнасіо Лула да Сільва раніше заявляв про готовність бути посередником між Україною та Росією і навіть представив свій "мирний план". Проте в Києві поставилися до цього скептично через проросійські погляди політика.

Володимир Зеленський наголошував, що хотів би особисто зустрітися з бразильським лідером, однак Лула да Сільва проігнорував це.

Більше про те, на чиєму боці Бразилія і навіщо просуває свій "мирний план" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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