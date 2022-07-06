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У Зеленского резко отреагировали на "отпуска" российских депутатов в ОРДЛО

Новина українською →
Киев, Среда 06 июля 2022 15:56
У Зеленского резко отреагировали на "отпуска" российских депутатов в ОРДЛО Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Депутатам Государственной думы РФ предложили провести отпуска в ОРДЛО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Туристическое агентство "Русский мир"? Какая программа экскурсий? Разрушен Северодонецк, руины Попасной, концлагеря Донецка? Или братские могилы Мариуполя? Пусть увидят, за что их будут судить в скором будущем", - написал он.

Отметим, что спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания предложил депутатам отправиться в летний отпуск в ОРДЛО.

"У нас будет время, когда не будет пленарных заседаний. Поэтому можно спокойно, оформив командировку, без пропусков посещений зала Госдумы, где принимаются законы, поехать в "Л/ДНР", - заявил он.

При этом он заявил, что отпуск в ОРДЛО якобы поможет обсудить "вопросы оказания помощи для восстановления Донбасса и сформировать правовое поле".

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