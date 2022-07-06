У Зеленського різко відреагували на "відпустки" російських депутатів в ОРДЛО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter .

"Туристичне агентство "Руський мир"? Яка програма екскурсій? Зруйнований Сєвєродонецьк, руїни Попасної, концтабори Донецька? Чи братські могили Маріуполя? Нехай побачать, за що їх судитимуть у недалекому майбутньому", - написав він.

Зазначимо, що спікер Держдуми В'ячеслав Володін під час пленарного засідання запропонував депутатам відправитися в літню відпустку в ОРДЛО.

"У нас буде час, коли не буде пленарних засідань. Тому можна спокійно, оформивши відрядження, без пропусків відвідувань залу Держдуми, де приймаються закони, поїхати в "Л/ДНР", - заявив він.

При цьому він заявив, що відпустка в ОРДЛО нібито допоможе обговорити "питання надання допомоги для відновлення Донбасу і сформувати правове поле".