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У Зеленского рассказали, что ждет Украину в случае "заморозки" войны

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В случае замораживания войны в Украине, страна превратится в новую КНДР с миллионами заложников. Чтобы этого не случилось, Украине нужно оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Как выглядит ru-оккупация юга Украины? Фильтрационные концлагеря. Массовые аресты и пытки. Ограниченная выдача продуктов. Тотальный контроль. Никаких прав и свобод", - говорит он.

По его мнению, "заморозить" войну - это получить "новую КНДР с миллионами заложников".

"Нужно оружие, должны немедленно осободить людей", - подчеркнул Подоляк.

Ранее Подоляк заявлял, что война, развязанная Россией, должна закончиться на условиях Украины. В других случаях конфликт будет продолжаться постоянно.

Также он предупреждал, что в войне России против Украины начинается определенный переломный момент, поскольку украинские силы бьют по российским тылам.

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Война в Украине