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У Зеленського розповіли, що чекає Україну у разі "заморозки" війни

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У випадку заморожування війни в Україні, країна перетвориться на нову КНДР з мільйонами заручників. Щоб цього не трапилось, Україні потрібна зброя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Як виглядає ru-окупація півдня України? Фільтраційні концтабори. Масові арешти й тортури. Обмежена видача продуктів. Тотальний контроль. Жодних прав і свобод", - каже він.

На його думку, "заморозити" війну - це отримати "нову КНДР з мільйонами заручників".

"Потрібна зброя, маємо негайно звільнити людей", - підкреслив Подоляк.

Раніше Подоляк заявляв, що війна, яку розв'язала Росія, повинна закінчитися на умовах України. В інших випадках конфлікт буде тривати постійно.

Також він попереджав, що у війні Росії проти України починається певний переломний момент, оскільки українські сили б'ють по російських тилах.

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Війна в Україні