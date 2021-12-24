У Зеленского рассказали, когда ждать встречи в Нормандском формате

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак не исключает вероятность того, что встреча в Нормандском формате пройдет в следующем году и настроен оптимистично.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью " Фокусу ".

"Я оптимист. Мы работаем над этим. Очень важна встреча лидеров Люблинского треугольника и конференция послов в Гуте, где запланирована презентация внешнеполитической стратегии и будут поставлены амбициозные задачи. Определен kpi всем послам, с ними ведется активная работа", - признался он.

Также Ермак не стал скрывать "большие планы с МИД".

"Сейчас они (МИД, - ред.) развивают африканское направление, работают с Латинской Америкой, сложились партнерские отношения с частью Арабского мира - Катаром, ОАЭ, мы и дальше будем развивать это направление. Мы работаем по всем направлениям во всех регионах мира", - подытожил Ермак.