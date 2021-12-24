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У Зеленського розповіли, коли чекати на зустріч у Нормандському форматі

Автор: Наталія Гурковська

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак не виключає ймовірності того, що зустріч у Нормандському форматі пройде наступного року і налаштований оптимістично.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Фокусу".

"Я оптиміст. Ми працюємо над цим. Дуже важлива зустріч лідерів Люблінського трикутника та конференція послів у Гуті, де запланована презентація зовнішньополітичної стратегії та будуть поставлені амбітні завдання. Визначено kpi всім послам, з ними ведеться активна робота", - зізнався він.

Також Єрмак не приховував "великих планів з МЗС".

"Зараз вони (МЗС, - ред.) розвивають африканський напрямок, працюють з Латинською Америкою, склалися партнерські відносини з частиною Арабського світу - Катаром, ОАЕ, ми й надалі розвиватимемо цей напрямок. Ми працюємо по всіх напрямках у всіх регіонах світу", - підсумував Єрмак.

Як повідомлялося, раніше Єрмак заявляв, що президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін можуть провести розмову лише тоді, коли буде впевненість, що буде предметом для переговорів. При цьому Зеленський ніколи не дзвонить туди, де не впевнений, що йому готові відповісти.

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Андрій Єрмак