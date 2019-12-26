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У Зеленського розповіли, коли Україна і Росія зможуть підписати газовий контракт

Новини » Політика     26.12.2019 - 20:57
У Зеленського розповіли, коли Україна і Росія зможуть підписати газовий контракт
Фото: Андрій Єрмак (niklife.com.ua)

Перед підписанням країни повинні узгодити ряд документів

Помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна і Російська Федерація може підписати контракт з транзиту газу вже на цих вихідних. Про це він повідомив в ефірі "ТСН".

За його словами, Україна і Росія повинні узгодити ряд документів, у тому числі й про відмову від позовів один до одного.

Відзначимо, що мова йде про 5-літньому угоді про транзит газу в Європу з можливістю подальшого продовження. В Офісі президента впевнені, що Україна від такого контракту тільки виграє.

"Ми дійсно отримуємо на дуже хороших умовах транзитний контракт", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, сьогодні, 26 грудня, у Відні представники України і Російської Федерації проводять переговори по новому контракту на транзит газу.

Раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що контракт на транзит газу через територію України можуть підписати до 27 грудня 2019 року. За його словами, 26 грудня "Нафтогаз" і "Газпром" зустрінуться, щоб остаточно узгодити умови договорів.

Також Юрій Вітренко заявив, що в рамках нового договору між Україною і РФ про транзит газу стане посередником між російським "Газпромом" і компанією "Оператор ГТС України".

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