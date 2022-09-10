У Зеленского рассказали о трех основных потребностях для ВСУ

Первая потребность - это системы противовоздушной обороны (ПВО). Как пояснил Сибига, это повлияет не только на войну, но и на экономику.

"Потому что обеспечение защиты неба позволяет бизнесу функционировать и возвращаться гражданам из-за рубежа", - сказал он.

Второе потребность - тяжелая бронетехника. На сегодня, по словам представителя ОП, украинские войска не получили от западных партнеров ни одного новейшего танка.

"При том виде операций военных - это необходимый фактор для их успешного ведения. Очень важно, чтобы мы перешли к новому качеству помощи от партнеров, а именно к предоставлению танков", - пояснил Сибига.

Третья потребность - это системы залпового огня (MLRS) с боекомплектом, способным наносить удары по целям в радиусе 300 километров.

Кроме того, как отметил Сибига, западным партнерам нужно начинать думать о поддержке Украины в долгосрочной перспективе, поскольку запасы советского оружия и боеприпасов исчерпаны.

"Нужно думать о цехах производств, что повысит нашу устойчивость", - резюмировал он.