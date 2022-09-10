У Зеленського розповіли про три основні потреби для ЗСУ

Перша потреба - це системи протиповітряної оборони (ППО). Як пояснив Сибіга, це вплине не лише на війну, але й на економіку.

"Бо забезпечення захисту неба дозволяє бізнесу функціонувати і повертатися громадянам з-за кордону", - сказав він.

Друге потреба - важка бронетехніка. На сьогодні, за словами представника ОП, українські війська не отримали від західних партнерів жодного новітнього танка.

"При тому виді операцій військових - це необхідний чинник для їх успішного ведення. Дуже важливо, щоб ми перейшли до нової якості допомоги від партнерів, а саме до надання танків", - пояснив Сибіга.

Третя потреба - це системи залпового вогню (MLRS) з боєкомплектом, здатним завдавати удари по цілям у радіусі 300 кілометрів.

Крім того, як зазначив Сибіга, західним партнерам потрібно починати думати про підтримку України у довгостроковій перспективі, оскільки запаси радянської зброї та боєприпасів вичерпані.

"Потрібно думати про цехи виробництв, що підвищить нашу стійкість", - резюмував він.