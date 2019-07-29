У Зеленского рассказали, когда состоятся переговоры с МВФ

Фото: Андрей Герус (Виталий Носач/РБК-Украина)

У президента рассказали, кто войдет в группу переговорщиков

Представитель президента Владимира Зеленского Андрей Герус рассказал, когда состоятся очередные переговоры Украины с Международным валютным фондом. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По словам Геруса, в группу переговорщиков с МВФ в частности войдет руководство нового Кабинета министров Украины.

"Не ранее середины сентября (состоятся переговоры с МВФ, - ред.). В группу переговорщиков войдет руководство нового правительства и представители Офиса президента", - заявил представитель Зеленского в Кабмине.

Напомним, директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс заявил, что миссия фонда может приехать в Киев после формирования нового правительства Украины. В частности, Райс напомнил о заявлении фонда, сделанном в середине июня о том, что миссия "готова вернуться в Киев, в Украину, чтобы продолжить обсуждение после парламентских выборов и как только новое правительство сможет уточнить свои политические намерения".

Как писало РБК-Украина ранее, миссия Международного валютного фонда работала в Киеве в конце мая. Планировалось, что по результатам будет принято решение об очередном транше на 1,3 млрд долларов, но миссия досрочно покинула Украину из-за объявления досрочных выборов.

Добавим, 18 июля сообщалось, что Национальный банк прогнозирует, что Международный валютный фонд утвердит новую программу сотрудничества с Украиной, и первый транш может быть получен до конца года.