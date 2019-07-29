ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Зеленського розповіли, коли відбудуться переговори з МВФ

Новини » Фінанси    29.07.2019 - 12:42
У Зеленського розповіли, коли відбудуться переговори з МВФ
Фото: Андрій Герус (Віталій Носач/РБК-Україна)

У президента розповіли, хто увійде в групу переговірників

Представник президента Володимира Зеленського Андрій Герус розповів, коли відбудуться чергові переговори України з Міжнародним валютним фондом. Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Геруса, в групу переговірників з МВФ зокрема увійде керівництво нового Кабінету міністрів України.

"Не раніше середини вересня (відбудуться переговори з МВФ, - ред.). До групи переговірників увійде керівництво нового уряду і представники Офісу президента", - заявив представник Зеленського в Кабміні.

Нагадаємо, директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс заявив, що місія фонду може приїхати в Київ після формування нового уряду України. Зокрема, Райс нагадав про заяву фонду, зроблену в середині червня про те, що місія "готова повернутися до Києва, в Україну, щоб продовжити обговорення після парламентських виборів і як тільки новий уряд зможе уточнити свої політичні наміри".

Як писало РБК-Україна раніше, місія Міжнародного валютного фонду працювала в Києві в кінці травня. Планувалося, що за результатами буде прийнято рішення про черговий транш на 1,3 млрд доларів, але місія достроково покинула Україну через оголошення дострокових виборів.

Додамо, 18 липня повідомлялося, що Національний банк прогнозує, що Міжнародний валютний фонд ухвалить нову програму співпраці з Україною, і перший транш може бути отриманий до кінця року.

При сьогоднішній ціні газу немає підстав для підвищення тарифів, - Герус МВФ назвав умови направлення місії в Київ
Новини України переговориАндрей ГерусМВФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся