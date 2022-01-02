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У Зеленского рассказали, во сколько состоится разговор с Байденом

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Воскресенье 02 января 2022 17:30
У Зеленского рассказали, во сколько состоится разговор с Байденом Фото: Джо Байден и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом состоится сегодня, 2 января. Переговоры начнутся после 22:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова в Facebook.

"Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор после 22:00 по Киеву", - написал он.

Напомним, ранее в Белом доме сообщили, что разговор Байдена и Зеленского запланирован на 2 января и рассказали, что обсудят два лидера.

Отметим, что 7 декабря Байден и Путин провели переговоры в видеоформате, которые продолжались более двух часов. Лидеры обсудили ряд вопросов, включая угрозу российского вторжения в Украину. После чего Байден созвонился с Зеленским.

30 декабря состоялся телефонный разговор между американским лидером и президентом РФ. Байден во время разговора призвал российского лидера Владимира Путина к деэскалации ситуации вокруг Украины.

Кроме того, Байден в разговоре с Путиным предупредил о санкциях в случае вторжения в Украину. В свою очередь президент РФ сообщил, что в таком случае может последовать разрыв отношений.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Украина Джозеф Байден
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