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У Зеленского рассказали, сколько сейчас Украина получает гуманитарной помощи

Новина українською →
Вторник 31 мая 2022 05:41
У Зеленского рассказали, сколько сейчас Украина получает гуманитарной помощи Фото: стало известно, сколько Украина сейчас получает гуманитарной помощи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Украина ежедневно получает из-за рубежа около 4500 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника заместителя главы Офиса президента Украины Елены Симоненко в эфире телемарафона.

"Гуманитарная помощь, которая поступает в Украину из-за рубежа уменьшилась на 10-15%. Если мы раньше получали 5-6 тысяч тонн гуманитарной помощи ежедневно, то сейчас - это 4-4,5 тысячи тонн помощи в сутки", - отметила Симоненко.

Она также заявила, что разоблачаются случаи злоупотребления гуманитарной помощью.

"Общественная организация получает помощь - матрасы, одеяла, транспортное средство. То есть, сначала указано то, что действительно похоже на гуманитарную помощь, а дальше указаны автомобили. Бывает и легковые, и грузовые, а порой даже мотоциклы. Но, понятно, что мотоциклы точно не направляются в ВСУ", - пояснила советник заместителя главы ОП.

Симоненко также заявила, что лучше всего, когда получатель гуманитарной помощи - это военные областные администрации, военные городские администрации или органы местного самоуправления, поскольку в случае чего с них потом можно будет спросить.

Напомним, в Черновицкой области женщина-депутат хотела продать авто, которое поступило в Украину в качестве благотворительной помощи ВСУ.

Мы также писали о том, что в Черкассах чиновники пытались продать бронежилеты, предназначенные ВСУ.

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