У Зеленского рассказали о штрафах для нардепов за "кнопкодавство"

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук рассказал о штрафах, предусмотренных в новом законе главы государства об ответственности за "кнопкодавство". Об этом Стефанчук сказал в эфире "Радио НВ".

В частности, для "кнопкодавов" предлагается предусмотреть штрафы в размере от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов, то есть от 51 до 85 тысяч гривен.

Кроме того, Стефанчук рассказал об инициативе предусмотреть наказание для депутатов-прогульщиков.

"Мы предложили внести изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которому лицо, которое нарушает обязанность другого народного депутата голосовать лично, будет привлекаться к уголовной ответственности в виде штрафа от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов... Мы хотели бы внести еще одну санкцию касательно депутатских прогулов, которая предусматривает общественные работы", - рассказал представитель Зеленского в ВР.

Напомним, сегодня Зеленский зарегистрировал в Верховной раде закон об ответственности за "кнопкодавство" - законопроект №10394 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины". Законопроект определен главой государства как неотложный. Сейчас сам текст документа отсутствует на сайте Верховной рады.

Как писало РБК-Украина ранее, Стефанчук заявил, что в ближайшее время Зеленский внесет в парламент два законопроекта об ответственности за "кнопкодавство" и прогулы народных депутатов.

Так, в июне 2015 года ВР поддержала в первом чтении законопроект №1895, который предусматривал санкции для парламентариев за "кнопкодавство". При этом закон до сих пор готовится к рассмотрению во втором чтении.