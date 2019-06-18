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Зеленский внесет в Раду закон о "кнопкодавстве" на этой неделе

Новости » Политика    18.06.2019 - 12:58
Зеленский внесет в Раду закон о "кнопкодавстве" на этой неделе
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также президент инициирует ответственность за прогулы нардепов

В ближайшее время президент Владимир Зеленский внесет в парламент два законопроекта об ответственности за "кнопкодавство" и прогулы народных депутатов. Об этом заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, ответственность за нарушение работы Верховной рады должна быть уголовной.

"На этой неделе, надеюсь, что мы поможем Верховной раде... Мы внесем два основных законопроекта. Это проект об уголовной ответственности за "кнопкодавство" и об ответственности за депутатские прогулы. Сейчас эти документы находятся на редакционных вопросах. Я надеюсь, что в ближайшее время мы их внесем. Думаем, или подать два отдельных, или один, чтобы их объединить", - заявил Стефанчук.

Напомним, в конце мая Стефанчук анонсировал, что президент Украины Владимир Зеленский внесет законопроект об ответственности депутатов Верховной рады за "кнопкодавство".

Отметим, представитель президента в парламенте также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать законы, принятые Верховной радой с нарушениями. По словам Стефанчука, "кнопкодавства" в Раде больше не будет.

Как писало РБК-Украина ранее, в июне 2015 года Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект №1895, который предусматривал санкции для парламентариев за "кнопкодавство". За соответствующее решение проголосовали 258 нардепов при 226 минимально необходимых. При этом закон до сих пор готовится к рассмотрению во втором чтении.

Все законопроекты Зеленского сняты с рассмотрения, - Стефанчук Зеленский прибыл в Берлин на переговоры с Меркель
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