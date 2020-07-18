У Зеленского рассказали о праздновании Дня независимости в этом году

В рамках празднования Дня независимости Украины 24 августа может состояться Шествие ветеранов. Данная акция рассматривается как неполитическая.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента по итогам заседания Консультационного совета по делам ветеранов.

Сообщается, что на заседании Консультационного совета при президенте Украины поддержали инициативу ряда ветеранских общественных организаций о проведении ко Дню независимости Шествия ветеранов. Это будет неполитическая и объединительная акция, которая продемонстрирует силу и единство.

Кроме того, стало известно о мероприятиях ко Дню памяти защитников Украины, который будет отмечаться 29 августа. В частности, в этот день планируется провести минуту молчания, а возле Михайловского Златоверхого собора в Киеве пройдет панихида в память о погибших защитниках. Подобные мероприятия пройдут и в других городах страны.

Напомним, в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский отменил традиционный военный парад ко Дню независимости, а выделенные на него средства перечислили военным.

В итоге День независимости Украины в 2019 году прошел в новом формате: с Шествием достоинства, Маршем защитников с участием ветеранов и волонтеров, молебном и вручением государственных наград.