У Зеленского рассказали, на что пойдет новая многомиллиардная помощь от США

США окажут Украине помощь на сумму в 33 млрд долларов. Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига рассказал, на что пойдут средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сибиги во время брифинга.

По его словам, выделенные США деньги будут направлены на закупку оружия, снаряжения и оборудования, в которых Украина нуждается больше всего.

При этом все закупки будут осуществляться согласно приоритетности запросов, чтобы максимально эффективно противостоять российским военным.