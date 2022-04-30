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У Зеленского рассказали, на что пойдет новая многомиллиардная помощь от США

Новина українською →
Суббота 30 апреля 2022 06:49
У Зеленского рассказали, на что пойдет новая многомиллиардная помощь от США Фото: у Зеленского рассказали о много миллиардной помощи США (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

США окажут Украине помощь на сумму в 33 млрд долларов. Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига рассказал, на что пойдут средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сибиги во время брифинга.

По его словам, выделенные США деньги будут направлены на закупку оружия, снаряжения и оборудования, в которых Украина нуждается больше всего.

При этом все закупки будут осуществляться согласно приоритетности запросов, чтобы максимально эффективно противостоять российским военным.

Напомним, палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о введении ленд-лиза для Украины. Он поможет значительно ускорить поставки западного оружия в Украину.

Мы также писали о том, что, по словам Пентагона, гаубицы, снаряды и беспилотники из нового пакета помощи доставят в Украину в течение суток.

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