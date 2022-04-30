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У Зеленського розповіли, на що піде нова багатомільярдна допомога від США

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Субота 30 квітня 2022 06:49
У Зеленського розповіли, на що піде нова багатомільярдна допомога від США Фото: у Зеленського розповіли про багато мільярдної допомоги США (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

США нададуть Україні допомогу на суму в 33 млрд доларів. Заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга розповів, на що підуть кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сибіги під час брифінгу.

За його словами, виділені США гроші будуть спрямовані на закупівлю зброї, спорядження та обладнання, яких Україна потребує найбільше.

При цьому всі закупівлі будуть здійснюватися відповідно до пріоритетності запитів, щоб максимально ефективно протистояти російським військовим.

Нагадаємо, палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт про введення ленд-лізу для України. Він допоможе значно прискорити постачання західної зброї в Україну.

Ми також писали про те, що, за словами Пентагону, гаубиці, снаряди і безпілотники з нового пакету допомоги доставлять в Україну протягом доби.

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